30 июля в Улан-Удэ прошёл смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии»
В конкурсе приняли участие начальники и помощники начальников караулов, командиры отделений, пожарные и диспетчеры-радиотелефонисты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Первоначальным испытанием стала проверка теоретических знаний конкурсантов. Им предстояло ответить на вопросы по профессиональной подготовке. Также участники должны были сдать нормативы: подтягивание на перекладине, челночный бег, бег на 1 километр и для женского состава сдача силового комплекса упражнений.
Самым непростым и захватывающим этапом стал подъём по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни и преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Участникам было необходимо перепрыгнуть через двухметровый забор, подхватив пожарные рукава, пройти бум и соединить их с разветвлением, прокладывая рукавную линию.
- Данный смотр-конкурс проводится ежегодно. Его целью является выявление лучших в каждых категориях. Победители конкурса смогут принять участие во втором этапе соревнований на уровне Сибирского регионального центра, - сообщил главный специалист управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Бурятии Дмитрий Луценко.
В прошлом году сотрудник пожарно-спасательной части №1 Павел Иванов стал победителем в номинации «Лучший пожарный». А диспетчер ПСЧ №2 Лилия Хайрутдинова одержала победу в номинации «Лучший диспетчер». В этом году они вновь подтвердили свой статус и заняли первые места.
В результате упорной борьбы победителями стали:
- «Лучший начальник караула» - начальник караула ПСЧ-73, ст. лейтенант Сергей Гармаев;
- «Лучший помощник начальника караула» - командир отделения ПСЧ-56 Дмитрий Пономарев;
- «Лучший пожарный» - старший пожарный ПСЧ-5 ст. сержант Сергей Иванов;
- «Лучший работник» - пожарный ПСЧ-1 Павел Иванов;
- «Лучший диспетчер» - диспетчер ПСЧ-2 Лилия Хайрутдинова.
В Улан-Удэ выбрали лучшего пожарного
Общество, Фото:
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