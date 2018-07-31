31 Июля

30 Июля

Популярное

В Улан-Удэ выбрали лучшего пожарного

В Улан-Удэ выбрали лучшего пожарного
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
30 июля в Улан-Удэ прошёл смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии»

В конкурсе приняли участие начальники и помощники начальников караулов, командиры отделений, пожарные и диспетчеры-радиотелефонисты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Первоначальным испытанием стала проверка теоретических знаний конкурсантов. Им предстояло ответить на вопросы по профессиональной подготовке. Также участники должны были сдать нормативы: подтягивание на перекладине, челночный бег, бег на 1 километр и для женского состава сдача силового комплекса упражнений.

Самым непростым и захватывающим этапом стал подъём по штурмовой лестнице в окно 4-го этажа учебной башни и преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Участникам было необходимо перепрыгнуть через двухметровый забор, подхватив пожарные рукава, пройти бум и соединить их с разветвлением, прокладывая рукавную линию.

- Данный смотр-конкурс проводится ежегодно. Его целью является выявление лучших в каждых категориях. Победители конкурса смогут принять участие во втором этапе соревнований на уровне Сибирского регионального центра, - сообщил главный специалист управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Бурятии Дмитрий Луценко.

В прошлом году сотрудник пожарно-спасательной части №1 Павел Иванов стал победителем в номинации «Лучший пожарный». А диспетчер ПСЧ №2 Лилия Хайрутдинова одержала победу в номинации «Лучший диспетчер». В этом году они вновь подтвердили свой статус и заняли первые места.

В результате упорной борьбы победителями стали:

- «Лучший начальник караула» - начальник караула ПСЧ-73, ст. лейтенант Сергей Гармаев;
- «Лучший помощник начальника караула» - командир отделения ПСЧ-56 Дмитрий Пономарев;
- «Лучший пожарный» - старший пожарный ПСЧ-5 ст. сержант Сергей Иванов;
- «Лучший работник» - пожарный ПСЧ-1 Павел Иванов;
- «Лучший диспетчер» - диспетчер ПСЧ-2 Лилия Хайрутдинова.

конкурс пожарные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ выбрали лучшего пожарного
В Улан-Удэ выбрали лучшего пожарного
Общество, 31.07.2018
30 июля в Улан-Удэ прошёл смотр-конкурс на звание «Лучший по профессии»
Бурятию ждёт тёплый август
Бурятию ждёт тёплый август
Общество, 31.07.2018
Опубликован прогноз на последний месяц лета
Прокуратура Бурятии добилась безкомиссионного сбора на капитальный ремонт
Прокуратура Бурятии добилась безкомиссионного сбора на капитальный ремонт
Общество, 31.07.2018
Жители республики смогут не выплачивать ежемесячные взносы за капремонт
Прокуратура Бурятии восстановила права инвалида на жильё
Прокуратура Бурятии восстановила права инвалида на жильё
Общество, 31.07.2018
Администрация района незаконно исключила его из списка нуждающихся в субсидиях
Повар из Бурятии представит национальную кухню в Белгороде
Повар из Бурятии представит национальную кухню в Белгороде
Общество, 30.07.2018
Гости фестиваля отправятся в гастрономическое путешествие
Жители Бурятии смогут купить билеты в плацкарт со скидкой 40%
Общество, 30.07.2018
Акция действует в поездах внутригосударственного сообщения отправлением с 1 октября по 21 декабря
Около 500 иркутян поучаствовали в праздновании Дня ВМФ
Общество, 30.07.2018
Ветеранам вручили медали и провели парад морских судов
В Забайкальском крае пройдёт «Арахлей фест»
Общество, 30.07.2018
В программе – выступления диджеев, битбоксеров, танцоров, огненное и световое шоу, конкурсы

Жители Бурятии могут пожаловаться на медуслуги в поликлиниках
Общество, 30.07.2018
Для этого они могут обратиться к страховому представителю
Клещи покусали более 3,7 тыс. человек в Бурятии
Общество, 30.07.2018
В числе покусанных 1101 ребёнок
Учёные зарегистрировали новый минерал, найденный в бурятском метеорите
Учёные зарегистрировали новый минерал, найденный в бурятском метеорите
Общество, 30.07.2018
В названии увековечили бурятский посёлок Уакит
В Росгвардии Бурятии почтили день памяти своего покровителя
В Росгвардии Бурятии почтили день памяти своего покровителя
Общество, 30.07.2018
В Бурятии прошли мероприятия ко дню небесного покровителя Росгвардии, святого равноапостольного великого князя Владимира
Братчанка взяла серебро международного турнира дзюдо
Общество, 30.07.2018
Она оказалась в тройке мирового рейтинга

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Загрузка...
^