Прокуратура Бурятии восстановила права инвалида на жильё

Администрация района незаконно исключила его из списка нуждающихся в субсидиях



Как выяснила прокурорская проверка, проведённая по обращению инвалида с детства, в Муйском районе нарушали права по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнённых к ним местностей.



Проверка показала, что администрацией Муйского района ещё в 2009 году местный житель поставлен на учёт в категории «инвалиды».



Однако в 2018 году администрацией заявитель снят с учёта в связи с тем, что родился в Муйском районе 13 сентября 1992 года и по этой причине, по мнению органа местного самоуправления, является прибывшим в районы Крайнего Севера и приравнённые к ним местности после 1 января 1992 года.



- Вместе с тем, в силу положений статьи 1 федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнённых к ним местностей» право инвалидов с детства на получение жилищной субсидии не связывается с датой их рождения,- поясняют в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Прокурор района в интересах инвалида подал в суд иск о признании действий органа местного самоуправления незаконными. Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объёме.



На районную администрации судом возложена обязанность восстановить жилищные права инвалида и внести его в список граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий.



Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

