Администрация района незаконно исключила его из списка нуждающихся в субсидиях
Как выяснила прокурорская проверка, проведённая по обращению инвалида с детства, в Муйском районе нарушали права по предоставлению жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнённых к ним местностей.
Проверка показала, что администрацией Муйского района ещё в 2009 году местный житель поставлен на учёт в категории «инвалиды».
Однако в 2018 году администрацией заявитель снят с учёта в связи с тем, что родился в Муйском районе 13 сентября 1992 года и по этой причине, по мнению органа местного самоуправления, является прибывшим в районы Крайнего Севера и приравнённые к ним местности после 1 января 1992 года.
- Вместе с тем, в силу положений статьи 1 федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнённых к ним местностей» право инвалидов с детства на получение жилищной субсидии не связывается с датой их рождения,- поясняют в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Прокурор района в интересах инвалида подал в суд иск о признании действий органа местного самоуправления незаконными. Исковые требования прокурора удовлетворены судом в полном объёме.
На районную администрации судом возложена обязанность восстановить жилищные права инвалида и внести его в список граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Прокуратура Бурятии восстановила права инвалида на жильё
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