Гости фестиваля отправятся в гастрономическое путешествие
3 августа в Белгороде состоится гала-ужин «Национальный акцент» в рамках кулинарного фестиваля «Русская каша». Мероприятие пройдёт в ресторане «Континенталь».
Организаторы готовят своеобразное гастрономическое путешествие по кухням народов России. В программе уникальные мастер-классы в исполнении шеф-поваров из Карелии, Бурятии, Тюмени, Тверской и Воронежской губерний.
Бурятию представит шеф-повар Алексей Бадмаев, сообщили организаторы.
Повар из Бурятии представит национальную кухню в Белгороде
Общество, Фото:
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