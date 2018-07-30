Повар из Бурятии представит национальную кухню в Белгороде

Гости фестиваля отправятся в гастрономическое путешествие



3 августа в Белгороде состоится гала-ужин «Национальный акцент» в рамках кулинарного фестиваля «Русская каша». Мероприятие пройдёт в ресторане «Континенталь».



Организаторы готовят своеобразное гастрономическое путешествие по кухням народов России. В программе уникальные мастер-классы в исполнении шеф-поваров из Карелии, Бурятии, Тюмени, Тверской и Воронежской губерний.



Бурятию представит шеф-повар Алексей Бадмаев, сообщили организаторы.

