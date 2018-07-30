Жители Бурятии смогут купить билеты в плацкарт со скидкой 40%

Акция действует в поездах внутригосударственного сообщения отправлением с 1 октября по 21 декабря



Пассажиры поездов дальнего следования могут приобрести проездные документы в плацкартные вагоны со скидкой 40 %. Акция действует в поездах внутригосударственного сообщения отправлением с 1 октября по 21 декабря этого года.



Дисконт предоставляется при оформлении билетов на верхние боковые места с 38 по 54 включительно и верхние места 34, 36, находящиеся в конце вагона.



Скидка не действует при оформлении проездных документов по детскому тарифу, а также для организованных групп детей. Кроме того, в данной акции не участвуют фирменные поезда № 146/145 «Москва — Назрань». Также специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками, сообщает пресс-служба ВСЖД.

