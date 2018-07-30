Около 500 иркутян поучаствовали в праздновании Дня ВМФ

Ветеранам вручили медали и провели парад морских судов



Около 500 человек участвовали в праздничных мероприятиях в Иркутске, посвящённых Дню военно-морского флота. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие в отставке и в запасе, ветераны военно-морской службы.



От Дома офицеров стартовал торжественный марш до памятника Владимиру Ленину, где была возложена гирлянда. Затем шествие продолжилось до острова Юность. Мэр города Иркутска Дмитрий Бердников поздравил моряков и вручил памятные подарки ветеранам Великой Отечественной войны.



- С петровских времён и по сей день флот является гордостью нашей страны. И хоть мы с вами находимся за тысячи километров от морских рубежей, наши земляки с честью и достоинством несут службу ради укрепления военно-морского флота России и сохранения его лучших традиций. Сегодня мы также чтим память воинов-моряков, которые отдали жизнь за Родину, - сказал глава города.



Кроме того, ветеранам службы вручили медали «Ветеран Военно-Морского флота», «За верность Флоту», «Флот, Честь, Отечество», «100 лет Морской авиации», «320 лет Военно-Морскому Флоту России» и знак «100 лет Вооружённым Силам».



По традиции на воду был спущен венок в память о моряках, погибших при исполнении воинского долга и прошёл парад морских судов. Праздник завершился концертом при участии городских творческих коллективов, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

