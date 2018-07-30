В Забайкальском крае пройдёт «Арахлей фест»

В программе – выступления диджеев, битбоксеров, танцоров, огненное и световое шоу, конкурсы
С 3 по 5 августа состоится межрегиональный молодёжный музыкальный фестиваль «Арахлей фест» на территории базы «Россич» в селе Преображенка Читинского района. В фестивале примут участие более ста человек.
Зрители смогут увидеть выступление лучших музыкальных команд и сольных исполнителей Читы и районов Забайкальского края, а также других регионов России. В программе – выступления диджеев, битбоксеров, танцоров, огненное и световое шоу, конкурсы и розыгрыш призов.
Организаторами мероприятия выступают музыкальные группы Читы при поддержке комитета культуры администрации Читинского района, сообщает пресс-служба министерства культуры края.
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В программе – выступления диджеев, битбоксеров, танцоров, огненное и световое шоу, конкурсы
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