За выходные 27 судоводителей оштрафовали в Иркутской области

Большинство нарушителей - рыбаки



28-29 июля сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам в ходе рейдов и патрулирований было выявлено 27 нарушений на водных объектах. В отношении судоводителей, допустивших их, составили протоколы. В числе нарушителей в подавляющем большинстве случаев - рыбаки, допускающие нарушение правил плавания, остановку маломерного судна на судовом ходу и в иных запрещённых местах, что создаёт угрозу возникновения происшествий. А также судоводители, игнорирующие правила обеспечения безопасности пассажиров, что выражается в отсутствии на них спасательных жилетов.



В двух случаях маломерные суда были помещены на штрафстоянки за передачу управления лицу, не имеющему права управления, и отсутствие у судоводителя при себе документов, необходимых для допуска к управлению маломерным судном.



Инспекторы напоминают, что судоводитель, не имеющий при себе удостоверения на право управления маломерным судном, судового билета маломерного судна или его копии, заверенной в установленном порядке, а также документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в отсутствие владельца, будет привлечён к ответственности в виде предупреждения или наложения административного штрафа. За совершение данного правонарушения в соответствии со статьёй 27.13 Кодекса РФ об административном правонарушении применяется задержание транспортного средства и помещение его на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



- Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам имеют право задержать судно и в случае, если судоводитель находится в состоянии алкогольного или токсического опьянения или уклоняется от прохождения медицинского освидетельствования. Забрать свои плавсредства граждане смогут только после выплаты штрафа, размер которого может доходить до нескольких тысяч в зависимости от тяжести правонарушения. Помимо наложения административного штрафа, судоводитель может быть лишён прав управления на срок до 2 лет, - рассказал главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов.



