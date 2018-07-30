В Бурятии прошли мероприятия ко дню небесного покровителя Росгвардии, святого равноапостольного великого князя Владимира
Накануне праздника перед сотрудниками управления выступил клирик Улан-Удэнского благочиния отец Николай. Священнослужитель рассказал, что великий князь Владимир совершил преобразования, близкие предназначению войск национальной гвардии Российской Федерации. Росгвардия обеспечивает безопасность государства и его граждан, являясь надежным орудием в борьбе с терроризмом и преступностью. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.
- Вы продолжаете дело своего небесного покровителя, охраняете всех людей. А мы, в свою очередь, на божественной литургии молимся о вас, о наших защитниках, - сказал отец Николай.
28 июля в память о своём небесном покровителе сотрудники и военнослужащие приняли участие в молебне, посвященном Дню Крещения Руси и Дню памяти святого князя Владимира. Богослужение в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ совершил глава Бурятской митрополии митрополит Савватий.
- Когда основалась Росгвардия, они выбрали себе небесного покровителя – святого князя Владимира. Росгвардейцы чтут свои традиции, они действительно заслужили и заслуживают, чтобы их звали героями. Они защищают жизнь, находятся в постоянной готовности, если понадобится жизнь отдать, защитить порядок в обществе, в государстве, - обратился к присутствующим владыка.
Святой равноапостольный князь Владимир остался в памяти народной как собиратель земель и населяющих эти земли славянских народов. На киевском престоле он правил 37 лет. Во время своего правления принял христианство и в 988 году окрестил Русь, повелев «сокрушить идолы и храмы идольские до основания разрушить». Дружины во главе с подчиненными лично ему воеводами – посадниками в городах и землях Руси стали регулярной вооружеёной силой, во многом способствовавшей централизации власти, созданию единого государства со столицей в Киеве.
В Росгвардии Бурятии почтили день памяти своего покровителя
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Большинство нарушителей - рыбаки
В числе покусанных 1101 ребёнок
В названии увековечили бурятский посёлок Уакит
В Бурятии прошли мероприятия ко дню небесного покровителя Росгвардии, святого равноапостольного великого князя Владимира
Она оказалась в тройке мирового рейтинга
Также в другом районе республики в этот же день состоится день открытых дверей для молодёжи
У жителей измерили давление, вес и дали консультацию
В спартакиаде приняли участие 120 огнеборцев
В регионе пройдёт специальная информационная декада
В Баргузинском районе объявили сбор мебели, техники
Всего в выставочный проект вошла 61 литография из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции
Экипаж возглавляет представитель Бурятии Саян Самбуев
Владельца привлекли к ответственности
Прибудут на занятия и спортсмены из Монголии
Также патрули стоят на дороге к «Щучке»