В Росгвардии Бурятии почтили день памяти своего покровителя

В Бурятии прошли мероприятия ко дню небесного покровителя Росгвардии, святого равноапостольного великого князя Владимира



Накануне праздника перед сотрудниками управления выступил клирик Улан-Удэнского благочиния отец Николай. Священнослужитель рассказал, что великий князь Владимир совершил преобразования, близкие предназначению войск национальной гвардии Российской Федерации. Росгвардия обеспечивает безопасность государства и его граждан, являясь надежным орудием в борьбе с терроризмом и преступностью. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.



- Вы продолжаете дело своего небесного покровителя, охраняете всех людей. А мы, в свою очередь, на божественной литургии молимся о вас, о наших защитниках, - сказал отец Николай.



28 июля в память о своём небесном покровителе сотрудники и военнослужащие приняли участие в молебне, посвященном Дню Крещения Руси и Дню памяти святого князя Владимира. Богослужение в Свято-Одигитриевском соборе в Улан-Удэ совершил глава Бурятской митрополии митрополит Савватий.



- Когда основалась Росгвардия, они выбрали себе небесного покровителя – святого князя Владимира. Росгвардейцы чтут свои традиции, они действительно заслужили и заслуживают, чтобы их звали героями. Они защищают жизнь, находятся в постоянной готовности, если понадобится жизнь отдать, защитить порядок в обществе, в государстве, - обратился к присутствующим владыка.



Святой равноапостольный князь Владимир остался в памяти народной как собиратель земель и населяющих эти земли славянских народов. На киевском престоле он правил 37 лет. Во время своего правления принял христианство и в 988 году окрестил Русь, повелев «сокрушить идолы и храмы идольские до основания разрушить». Дружины во главе с подчиненными лично ему воеводами – посадниками в городах и землях Руси стали регулярной вооружеёной силой, во многом способствовавшей централизации власти, созданию единого государства со столицей в Киеве.

