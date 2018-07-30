В Бурятии пройдут мини-ярмарки вакансий

Также в другом районе республики в этот же день состоится день открытых дверей для молодёжи
3 августа в 10:00 часов в рамках оказания госуслуг по содействию в трудоустройстве Центр занятости населения Джидинского района проведёт мини-ярмарку вакансий. Мероприятие пройдёт на территории центра занятости населения по адресу: село Петропавловка, ул. Свердлова, 41.
Желающим принять участие в работе ярмарки нужно обращаться по тел. 8 (30134) 42-3-80.
В этот же день - 3 августа - в 10:00 часов центр занятости населения Мухоршибирского района проведёт день открытых дверей для молодёжи. Он пройдёт в центре по адресу: село Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы,19.
Желающим принять участие в работе мероприятия необходимо обращаться по тел. 8 (30143) 21-6-90, сообщили в республиканском агентстве занятости населения.
В Бурятии прошли мероприятия ко дню небесного покровителя Росгвардии, святого равноапостольного великого князя Владимира
Она оказалась в тройке мирового рейтинга
Также в другом районе республики в этот же день состоится день открытых дверей для молодёжи
У жителей измерили давление, вес и дали консультацию
В спартакиаде приняли участие 120 огнеборцев
В регионе пройдёт специальная информационная декада
В Баргузинском районе объявили сбор мебели, техники
Всего в выставочный проект вошла 61 литография из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции
Экипаж возглавляет представитель Бурятии Саян Самбуев
Владельца привлекли к ответственности
Прибудут на занятия и спортсмены из Монголии
Также патрули стоят на дороге к «Щучке»
О случаях торговли этой продукцией в розничной сети жители могут сообщить по телефону «горячей линии»
Об этом сообщило агентство лесного хозяйства
Она откроется в микрорайоне Восточный по улице Камова