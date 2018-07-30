В Бурятии пройдут мини-ярмарки вакансий

Также в другом районе республики в этот же день состоится день открытых дверей для молодёжи











3 августа в 10:00 часов в рамках оказания госуслуг по содействию в трудоустройстве Центр занятости населения Джидинского района проведёт мини-ярмарку вакансий. Мероприятие пройдёт на территории центра занятости населения по адресу: село Петропавловка, ул. Свердлова, 41.Желающим принять участие в работе ярмарки нужно обращаться по тел. 8 (30134) 42-3-80.В этот же день - 3 августа - в 10:00 часов центр занятости населения Мухоршибирского района проведёт день открытых дверей для молодёжи. Он пройдёт в центре по адресу: село Мухоршибирь, ул. 30 лет Победы,19.Желающим принять участие в работе мероприятия необходимо обращаться по тел. 8 (30143) 21-6-90, сообщили в республиканском агентстве занятости населения.