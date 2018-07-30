Молодёжь Иркутской области научат правильно искать работу

В регионе пройдёт специальная информационная декада







Министерство труда и занятости Иркутской области проводит в регионе с 1 по 10 августа информационную декаду для молодёжи. Мероприятие проводится для информирования молодых людей о состоянии рынка труда Приангарья, обучения навыкам поиска работы, оказания содействия в трудоустройстве.В рамках мероприятия центры занятости населения проведут гарантированные собеседования работодателей с соискателями, ярмарки вакансий для выпускников, тренинги «Технология поиска работы для вчерашних студентов» и мастер-классы «Семь секретов успеха на рынке труда». Молодые люди на практике изучат способы и методы поиска подходящей работы, отработают навыки составления резюме, ведения телефонных переговоров, собеседования с работодателями.– Одной из задач, реализуемой министерством труда и занятости Иркутской области, является ориентирование молодёжи на профессиональное развитие. Участники мероприятий декады получат различные информационные материалы, буклеты с информацией о технологиях поиска работы, – отметила заместитель министра труда и занятости Иркутской области Елена Егорова.Ежегодно в органы занятости населения Иркутской области в целях поиска подходящей работы обращается около 40 тыс. граждан в возрасте от 14 до 29 лет, из которых более 60% успешно трудоустраивается, около двух тысяч безработных из числа молодёжи проходят профессиональное обучение по профессиям, востребованным на рынке труда.В первом полугодии этого года из 700 выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, обратившихся в органы занятости, трудоустроены более половины, в том числе 126 человек - в рамках региональной программы стажировок выпускников для приобретения ими опыта работы, сообщает пресс-служба правительства области.