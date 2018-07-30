Экипаж военного из Бурятии лидирует в танковом биатлоне

















Экипаж под управлением Саяна Самбуева в третьем заезде выступил против команд Ирана и Сербии. По предварительным итогам, россияне заняли первое место, вторые - сербские танкисты, третьим стал иранский экипаж.



Всего состоялось пять заездов, россияне выступали в третьем.



В первом заезде дня, по предварительным итогам, победу одержала команда Армении, второе место заняли танкисты из Киргизии, на третьем и четвертом местах оказались дебютанты конкурса из Мьянмы и Вьетнама соответственно. Впервые в конкурсе приняли участие танкисты из Сирии. По предварительным итогам второго заезда дня они заняли второе место, уступив экипажу из Белоруссии, на третьем месте оказалась сборная Таджикистана.



По предварительным подсчётам, сейчас лидирует команда из России, а серебро и бронза у сербских и иранских танкистов соответственно.



«Танковый биатлон» в рамках АрМИ проходит на полигоне Алабино с 28 июля по 11 августа. IV Армейские международные игры проходят с 28 июля по 11 августа на 24 полигонах в семи государствах. В них принимают участие 189 команд из 32 стран, они состязаются в 28 конкурсах.









Российская команда лидирует по времени прохождения трассы по итогам пяти заездов во второй день «Танкового биатлон» в рамках Армейских международных игр-2018. Российский экипаж возглавляет танкист из Бурятии, старший сержант Саян Самбуев. Также в составе команды наводчик-оператор сержант Владислав Реймер и механик-водитель Михаил Криводонов.29 июля на полигоне Алабино в рамках АрМИ-2018 прошёл второй день международного конкурса «Танковый биатлон», в котором приняли участие экипажи из Вьетнама, Киргизии, Армении, Мьянмы, Таджикистана, Сирии, Белоруссии, Сербии, Ирана и России. Российский экипаж показал лучшее время прохождения трассы по итогам пяти заездов, сообщает ТАСС.