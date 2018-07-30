В Иркутске откроется выставка графики Пикассо

Всего в выставочный проект вошла 61 литография из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции







1 августа в 16.00 часов в музее-усадьбе Сукачёва состоится открытие выставки графики Пабло Пикассо «Параграфы», организованной совместно с выставочным пространством «Арт-Банк» из Санкт-Петербурга. Выставка включает в себя работы основных этапов творчества мастера: раннего периода, «голубого» периода, аналитического и синтетического кубизма, эскизы к знаменитому произведению «Герника», а также позднее творчество.





В экспозиции можно увидеть серию работ «Голубой цвет Барселоны», относящуюся к раннему периоду творчества великого мастера. Эти работы проникнуты разноцветностью жизни французской столицы, а излюбленными мотивами становятся изображения влюблённых парочек, сцен в кафе и кабаре. В произведениях «голубого» периода многоцветие сменяется погружением в серо-голубой и темно-синий тона — оттенки печали, одиночества и тоски.







Грани аналитического и синтетического кубизма раскрываются в серии «Папье-Колле» («бумажные коллажи»). Большая серия работ показывает путь создания одного из самых известных произведений художника — «Герника», в котором Пабло Пикассо изобразил разрушенный фашисткой авиацией небольшой испанский городок. Также на выставке уделено внимание позднему послевоенному творчеству мастера – в частности его увлечению корридой и изображением боя быков в серии «Торос и торерос». Завершают выставку работы из серии «Война и мир», которые подводят итог творчества выдающегося мастера.





Всего в выставочный проект вошла 61 литография из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции. Общая стоимость собрания, по информации владельцев, превышает один миллион евро.





Выставка «Параграфы» Пабло Пикассо откроется 1 августа в 16.00 в усадьбе Сукачева (ул. Декабрьских событий, 112). Вход на открытие — свободный. Экспозиция будет работать до 30 сентября, сообщает пресс-служба Иркутского областного художественного музея имени Сукачёва.