На фестивале «Единение» в Бурятии двух лошадей отстранили от участия

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Жителей Бурятии предупреждают об опасности «жиросжигателя» DNP Общество, О случаях торговли этой продукцией в розничной сети жители могут сообщить по телефону «горячей линии»





Операция «Курорт» пройдёт в Энхалуке Общество, 3 августа в рамках операции «Курорт» будет проведён приём граждан в Кабанском районе