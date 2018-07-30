Владельца привлекли к ответственности
Как сообщал «Байкал-Daily», в эти выходные в Заиграевском районе проходил фестиваль казачьей культуры «Единение». В мероприятии участвовали казаки с 24 станиц республики, а также из других регионов. Так, в республику приехали гости из Иркутской области, Новосибирска, Калининграда, Кубани, Приморского и Забайкальского краёв.
Однако не обошлось без нарушений. Как выяснили ветеринарная проверка, у одной лошади не было ветеринарных сопроводительных документов, а у другой – чипа. Владелец привлечён к административной ответственности, а лошадей отстранили от участия в скачках, сообщает пресс-служба управления ветеринарии по Бурятии.
На фестивале «Единение» в Бурятии двух лошадей отстранили от участия
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Баргузинском районе объявили сбор мебели, техники
Всего в выставочный проект вошла 61 литография из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции
Экипаж возглавляет представитель Бурятии Саян Самбуев
Владельца привлекли к ответственности
Прибудут на занятия и спортсмены из Монголии
Также патрули стоят на дороге к «Щучке»
О случаях торговли этой продукцией в розничной сети жители могут сообщить по телефону «горячей линии»
Об этом сообщило агентство лесного хозяйства
Она откроется в микрорайоне Восточный по улице Камова
В работе лагеря приняли участие 32 человека
Юные армейцы из школы №8 выиграли один из этапов
В Заларинском районе в рамках «Дня Поля 2018» состоялся конкурс «Лучший пахарь»
В конкурсе приняли участие школьники
3 августа в рамках операции «Курорт» будет проведён приём граждан в Кабанском районе
Бюст первого ректора Иркутского государственного университета, профессора Моисея Рубинштейна будет установлен на улице Карла Маркса в Иркутске