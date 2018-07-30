В Бурятии водителей-должников ловят на пути на Байкал

Также патрули стоят на дороге к «Щучке»



В Бурятии судебные приставы и сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды на трассах, ведущих к популярным местам отдыха – озеру Байкал и Щучьему озеру.



– Рейды проводятся в дневное и вечернее время на выезде и въезде в Улан-Удэ. В ходе двух оперативно-профилактических мероприятий было проверено свыше 600 машин, каждый третий владелец транспортного средства оказался должником по исполнительным производствам. В основном водители имели неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения, - констатирует Евгения Павлова, начальник специализированного отдела по взысканию административных штрафов Управления ФССП России по Бурятии.



Во время рейдов судебные приставы взыскали около 100 тысяч рублей штрафов, наложили аресты на имущество должников.



В ведомстве отмечают: рейдовые мероприятия на федеральных и региональных трассах достаточно эффективны, особенно с началом «бархатного сезона» на Байкале, который приходится на конец июля и август. В это период поток транспортных средств увеличивается в несколько раз.



Избежать принудительных мер в виде ареста имущества поможет своевременная оплата задолженности, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



