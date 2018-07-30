Жителей Бурятии предупреждают об опасности «жиросжигателя» DNP

О случаях торговли этой продукцией в розничной сети жители могут сообщить по телефону «горячей линии»







По информации Роспотребнадзора по Бурятии в регионе в обороте находится «жиросжигатель» DNP, представляющий опасность для жизни и здоровья потребителей.







«Жиросжигатель» DNP не зарегистрирован в России в качестве добавки, специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства и биологически активной добавки в пище, и не допущен к обороту в качестве пищевого продукта, промышленного удобрения или регулятора роста.







Не исключена возможность реализации опасной продукции через другие магазины, в том числе интернет-магазины и социальные сети.





О случаях торговли данной продукцией в розничной сети вы можете сообщить по телефону бесплатной «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по республике - 8-800-350-64-56.





Режим работы «горячей линии» в рабочие дни с 10-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-45, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.