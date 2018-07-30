Знатоки бурятского языка собрались в лагере на Байкале

В работе лагеря приняли участие 32 человека







На базе пансионата БГУ «Байкал» с 16 по 23 июля был организован и проведён профильный летний лагерь учащихся по бурятскому языку.Всего в работе лагеря приняли участие 32 человека, в том числе учащиеся из Кяхтинского, Окинского, Тункинского, Закаменского, Еравнинского, Хоринского, Кижингинского, Курумканского районов, города Улан-Удэ, а также школьники из Агинского Бурятского округа Забайкальского края, студенты, преподаватели БГУ. Список участников из школ был сформирован из числа учащихся - победителей и призёров республиканской олимпиады по бурятскому языку и литературе, творческого конкурса литературного мастерства «Уран гуурhан».Для чтения лекций и проведения занятий лагеря были приглашены специалисты из Монголии и Улан-Удэ.В рамках лагеря проходили лекции и практические занятия, творческие мастерские по старописьменной каллиграфии, литературному творчеству. Проведена проектная деятельность через организацию форсайт-игр «Ерээдүй зам», организованы школа лидеров по развитию самоменеджмента и управленческих способностей, творческие лаборатории, коммуникативный тренинг, дискуссионные площадки.Можно отметить, что проведение лагеря дало возможность учащимся наравне со студентами, магистрантами и аспирантами университета соприкоснуться с актуальными вопросами современного бурятоведения, монголоведения, сообщает пресс-служба Минобрнауки Бурятии.