Лучшего пахаря выбрали в Иркутской области

В Заларинском районе в рамках «Дня Поля 2018» состоялся конкурс «Лучший пахарь»



Среди конкурсантов - 21 тракторист-машинист. Участники из 20 районов области оспаривали право быть лучшим в своей профессии, демонстрировали навыки по обработке и вспашке почвы. Также жюри соревнований оценивало теоретические знания участников, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



По итогам конкурса победителем был признан тракторист-машинист из обособленного подразделения «Петровское» СХПАО «Белореченское» Евгений Коцюк (Черемховский район).



Второе место занял Андрей Тугарин из фермерского хозяйства Владимира Тугарина (Аларский район), третье место у Алексея Хащенко из ООО «Каравай Агро» (Заларинский район). Специальным призом героя Социалистического труда Георгия Егоровича Сиденко был удостоен тракторист-машинист федерального государственного унитарного предприятия «Элита» Эхирит-Булагатского района Вадим Марининский.



Впервые в рамках областного мероприятия «День поля» состоялся конкурс «Лучший молодой пахарь», в котором приняли участие девять студентов профессиональных образовательных организаций Иркутской области. Победу праздновал студент филиала «Новонукутский» Заларинского агропромышленного техникума Антон Сычев.

