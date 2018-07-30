В Улан-Удэ прошёл чемпионат по разгадыванию кроссвордов

В конкурсе приняли участие школьники
Сотрудники библиотеки филиала №20 МАУ ЦБС Улан-Удэ пригласили своих юных читателей принять участие в чемпионате по разгадыванию литературных кроссвордов.
- Сказки Андерсена любят дети во всем мире. Они удивительные, тонкие, добрые. Произведениям великого сказочника и был посвящён чемпионат. В процессе разгадывания ребятам пришлось сталкиваться с трудными вопросами, напрягать свою память и вспоминать названия и героев сказок. И что радует — со всеми заданиями участники справились успешно, - рассказали специалисты.
Призами были награждены все участники, сообщили в Центральной городской библиотеке.
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