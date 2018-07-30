Операция «Курорт» пройдёт в Энхалуке

Общество, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

3 августа в рамках операции «Курорт» будет проведён приём граждан в Кабанском районе



Мероприятие состоится по адресу: п. Новый Энхалук, ул. Лесная, 44 (база отдыха «Энхалук») при участии начальника ОМВД подполковника полиции Дениса Доманова, представителей руководящего состава МВД по Республике Бурятия и председателя Общественного совета при региональном МВД Николая Рогалёва.



Время проведения приема: с 16:00 до 18:00, сообщает МВД республики.



Телефоны для записи: 8(30138)43-2-05, 8(3012)275-307.