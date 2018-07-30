Хамбо Лама Дамба Аюшеев побывал на Байкале

Он прогулялся по берегу озера
27 июля глава буддистов России Дамба Аюшеев побывал на побережье Байкала в селе Максимихе Баргузинского района. Днём он прогулялся по берегу озера, а вечером полюбовался здесь на живописный закат.
«Редкие снимки», - так подписали запись с фотографиями Дамбы Аюшеева на водоёме в социальной сети представители Буддийской традиционной Сангхи России.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, в минувшие выходные в республике прошли праздничные мероприятия, посвящённые 200-летию с момента образования Баргузинского дацана.
На юбилейные торжества в район приехал XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, а также ширээтэ ламы (настоятели) дацанов Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.
Он прогулялся по берегу озера
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