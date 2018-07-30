Хамбо Лама Дамба Аюшеев побывал на Байкале



27 июля глава буддистов России Дамба Аюшеев побывал на побережье Байкала в селе Максимихе Баргузинского района. Днём он прогулялся по берегу озера, а вечером полюбовался здесь на живописный закат.



«Редкие снимки», - так подписали запись с фотографиями Дамбы Аюшеева на водоёме в социальной сети представители Буддийской традиционной Сангхи России.







Как Как сообщал «Байкал-Daily» , в минувшие выходные в республике прошли праздничные мероприятия, посвящённые 200-летию с момента образования Баргузинского дацана.



На юбилейные торжества в район приехал XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев, а также ширээтэ ламы (настоятели) дацанов Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края.

