Дети собрали на Байкале около тонны мусора



Экологический фестиваль в рамках проекта «За чистое будущее озера Байкал» прошёл на берегу озера в Кабанском районе Бурятии с 25 по 26 июля. Его участниками стали юные волонтёры из оздоровительных и спортивных детских лагерей, расположенных на побережье, сообщает пресс-служба Минспорта республики.



В течение двух дней ребята провели акцию по очистке берега водоёма, а также приняли участие в различных экологических мероприятиях. Более 400 детей в ходе акции за несколько часов очистили 350 тысяч квадратных метров и собрали около одной тонны мусора. Собранные отходы были направлены на переработку, и полученные после неё материалы планируется направить на благоустройство одного из районов Бурятии.



Кроме того, в рамках фестиваля провели мастер-классы по вторичному использованию упаковки и на практике обучили детей раздельному сбору мусора. Детям рассказали о проблеме загрязнения водных ресурсов бытовыми отходами и показали, как внедрить в свою жизнь полезные привычки.



- В последние годы отношение к озеру Байкал кардинально меняется. Проводятся многочисленные экологические акции на побережье. Озеро действительно очищают, но никто не задумывался, что происходит с собранным мусором дальше. Этот фестиваль помогает понять детям, что мусор можно переработать и использовать вторично, - отметила Светлана Первенецкая, представитель фонда «ЭРА» и движения «ЭКА».

