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В Бурятии определились победители игры «Сполох»

В Бурятии определились победители игры «Сполох»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Для участников провели творческие конкурсы и спортивные соревнования

28 июля завершился региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Сполох». Первое место заняла команда Селенгинского района «Селенга», на втором - «Патриот» Кяхтинского района, на третьем - «Рубеж» Закаменского района.

В этом году в проведение игры были внесены некоторые изменения. Так, творческие конкурсы проводились в соответствии с заранее подготовленным сценарием, что позволило детям ощутить себя частью единого коллектива и сплотить участников игры.

В вечернее время (до отбоя) с детьми провели традиционные казачьи игры, заменяя собой привычные дискотеки. Закрытие военно-спортивной игры прошло на месте проведения фестиваля казачьей культуры. Это дало возможность оценить взрослым выступления казачьей молодёжи, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные завершился X республиканский фестиваль казачьей культуры «Единение».

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