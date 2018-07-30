КВНщик Азамат Мусагалиев: «Покайфовали на Байкале – убрали за собой»













Как отмечает лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов, акция набирает обороты и привлекает всё больше неравнодушных людей.



- Наш Азамат Мусагалиев, несмотря на свою занятость, поддержал акцию КВН-движения Бурятии и Новой Энергии. Это значит всё больше и больше людей в наших рядах! Забрать мусор с собой и не оставить следа - это модный и важный тренд, который нужно подхватить каждому. Не нужно ждать пока «кто-то» «когда-то там» уберут мусор. Сделаем это сами! Уберём и заберём свой мусор с Байкала! Начни сейчас! Отбрось сомнения и выкини #МусорИзголовы, – призвал Болотов.



Как сообщал «Байкал –Daily», недавно к отдыхающим на Байкале обращался актёр Владимир Селиванов, известный как Вован из «Реальных пацанов». Он также



Уже 1 августа КВН-движение Бурятии и общественная организация «Новая энергия»



- Самым щедрым покупателям мы снимем бесплатно рекламный ролик. На остальных сходим в дацан и попросим удачи и процветания вам и вашему делу, - обещает Чингис Болотов.



Аукцион пройдёт в ресто-клубе URBAN. Начальная цена за 1 кг мусора составит 50 рублей.



Справка:



Азамат Мусагалиев родился 25 октября 1984 года в Камызяке Астраханской области. Российский актёр, юморист и телеведущий. Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края», телеведущий, судья, участник шоу «Однажды в России», ведущий шоу «Где логика?» на телеканале ТНТ, актёр сериала «Интерны» на телеканале ТНТ.



Азамат в КВН начал играть в 10-м классе. Изначально Мусагалиев не планировал связывать жизнь с КВН. Окончив университет, он получил диплом инженера-эколога в Астрахани, но по профессии не работал. В студенческие годы создал городскую команду, которая ездила с гастролями по городам России, и таким образом зарабатывал на жизнь.

Как отмечает лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотов, акция набирает обороты и привлекает всё больше неравнодушных людей.- Наш Азамат Мусагалиев, несмотря на свою занятость, поддержал акцию КВН-движения Бурятии и Новой Энергии. Это значит всё больше и больше людей в наших рядах! Забрать мусор с собой и не оставить следа - это модный и важный тренд, который нужно подхватить каждому. Не нужно ждать пока «кто-то» «когда-то там» уберут мусор. Сделаем это сами! Уберём и заберём свой мусор с Байкала! Начни сейчас! Отбрось сомнения и выкини #МусорИзголовы, – призвал Болотов.Как сообщал «Байкал –Daily», недавно к отдыхающим на Байкале обращался актёр Владимир Селиванов, известный как Вован из «Реальных пацанов». Он также призвал всех не оставлять на уникальном озере планеты мусор Уже 1 августа КВН-движение Бурятии и общественная организация «Новая энергия» устроят необычный аукцион , на котором с молотка будет продаваться мусор. Отходы волонтёры соберут на берегу Байкала.- Самым щедрым покупателям мы снимем бесплатно рекламный ролик. На остальных сходим в дацан и попросим удачи и процветания вам и вашему делу, - обещает Чингис Болотов.Аукцион пройдёт в ресто-клубе URBAN. Начальная цена за 1 кг мусора составит 50 рублей.Азамат Мусагалиев родился 25 октября 1984 года в Камызяке Астраханской области. Российский актёр, юморист и телеведущий. Капитан команды КВН «Сборная Камызякского края», телеведущий, судья, участник шоу «Однажды в России», ведущий шоу «Где логика?» на телеканале ТНТ, актёр сериала «Интерны» на телеканале ТНТ.Азамат в КВН начал играть в 10-м классе. Изначально Мусагалиев не планировал связывать жизнь с КВН. Окончив университет, он получил диплом инженера-эколога в Астрахани, но по профессии не работал. В студенческие годы создал городскую команду, которая ездила с гастролями по городам России, и таким образом зарабатывал на жизнь.

Известный актёр и капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» Азамат Мусагалиев записал видеообращение, в котором призвал отдыхающих на Байкале убирать за собой мусор.- Я хочу поддержать инициативу своего товарища Чингиса Болотова, который предлагает всем, кто отдыхает на Байкале забирать свой мусор с собой. Увозить этот мусор с Байкала – это вполне логично и правильно. Покайфовали, убрали за собой – это самая правильная инициатива. Чистый Байкал – чистый кайф, - сказал Азамат.