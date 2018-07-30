В Забайкалье военные проверили работу узлов связи



В рамках стартовавшего на учебно-тренировочном комплексе Цугол полевого выхода военнослужащие соединения управления общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, проверили работу узлов связи.



Военные связисты отработали задачи по организации работы командного пункта общевойскового объединения округа и передаче данных на стационарные и полевые узлы связи подразделений.



Так, для обеспечения связью и передачи цифровых данных был использован многоцелевой мобильный комплекс связи «Редут-2УС», особое внимание было уделено работе расчётов в условиях активного применения условным противником средств радиоэлектронной борьбы.



Специалисты войск связи выполнили передачу данных в закрытой беспроводной сети и отработали подключение абонентов в единую автоматизированную систему связи Вооружённых сил РФ.



Всего к мероприятиям полевого выхода привлекается более 200 человек, задействовано около 90 единиц автомобильной и специальной техники, в том числе станции спутниковой связи семейства «Ливень», радиорелейные станции Р-419 Л1, цифровые радиорелейные станции-аппаратные Р-416ГМ, командно-штабные машины на базе бронетранспортёров, сообщает пресс-служба ВВО.

