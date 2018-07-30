Бурятские медики: Курение табака уже не просто вредная привычка

В Тункинской центральной районной больнице рассказали, как бросить курить



Курение табака уже не просто вредная привычка – Всемирная организация здравоохранения называет его глобальной табачной эпидемией. По данным ВОЗ, число курильщиков в мире составляет 1.3 млрд. человек. Это 1/7 часть всех жителей планеты, включая стариков и детей. Об этом сообщил в Кабинете медицинской профилактики ГБУЗ «Тункинская ЦРБ».



В числе лидеров по употреблению табачной продукции ВОЗ указывает на Россию, Грецию, Болгарию, Сербию, Словению, Украину, Молдовию, Боснию и Герциговину, Черногорию и Белоруссию. Статистика курения в России показывает, что наша страна, некогда самая некурящая страна в мире, сегодня приняла на себя мировое первенство по потреблению табака. Сейчас в стране курят уже около 40% населения. Из них более 60% мужского населения и 30% женского являются хроническими курильщиками. Причём немалый процент из них составляют юные женщины и несовершеннолетние.



Инфаркты, стенокардии, аритмии и другие заболевания сердечно-сосудистой системы ежегодно уносят жизни сотни тысяч людей по всему миру – всё это страшные последствия курения. По оценкам ВОЗ, именно сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте в списке смертельных болезней курильщика.



- Каждая сигарета сокращает жизнь курильщика на 15 минут. Организм испытывает сильнейший стресс, и мозг отправляет команду в надпочечники, где вырабатываются гормоны стресса – адреналин и кортизол, которые заставляют сердце работать с удвоенной силой, тем самым вызывая спазм сосудов и повышая артериальное давление. Одновременно в дело вступает угарный газ, перекрывая доступ кислорода к сердцу и сосудам. Всё это способствуют образованию вредного холестерина и развитию атеросклероза. В результате курильщик «зарабатывает» себе такие опаснейшие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, артериальную гипертонию, инсульт и т.д. Исследованиями ученых доказано, что смертность у курящих от заболеваний сердца и сосудов выше в 2,5 раза, а возможность повторного инфаркта у курильщиков возрастает в 1,5 раза, - поясняют в Тункинской центральной районной больнице.



Единственный способ избежать заболеваний сердечно-сосудистой системы, связанных с влиянием никотина – это бросить курить. Расстаться с табакокурением непросто, признают медики. Чтобы успешно преодолеть такое пагубное пристрастие, нужна грамотная мотивация.



- Нужно правильно определить ключевые моменты - это продление жизни, снижение риска инфаркта, экономия финансов (если откладывать в копилку деньги, которые тратите на сигареты, то за год можно сэкономить на полноценный отдых или на что либо более полезное для семьи, а если прибавить к этому средства, которые тратите на пошатнувшееся здоровье, то сумма будет гораздо значительней), - дают советы в кабинете медпрофилактики Тункинской ЦРБ. –Сохранение потенции на высоком уровне имеют важное значение для каждого мужчины. Никотин негативно отражается на сосудистой деятельности, которая имеет ключевое значение в процессе эрекции, которая со временем ослабляется. Поэтому, отказавшись от сигарет мужчины сохранят свою полноценную потенцию.



Сегодня курящих женщин практически столько же, сколько и мужчин. Мотивации для женщин, кроме сохранения здоровья и экономии финансов, – это быстрое старение, желтые зубы, морщинистая и землистая кожа, проблемы с зачатием, угрозы серьёзных заболеваний у будущего ребёнка и т.д.



- Стимулов для того, чтобы отказаться от пагубной привычки, предостаточно. Главное – захотеть этого! Когда вы перестанете быть рабами вредной привычки, у вас повысится самооценка, ведь вы докажете себе, что вы отвечаете за данное слово! – говорят медики.



Немало источников сообщают, что табакокурение вызывает лишь эмоциональную зависимость, а «ломка» – это очередная выдумка людей, не желающих расставаться с пагубной привычкой. К сожалению, никотиновая ломка существует. Конечно, она совсем не похожа на наркотический или алкогольный абстинентный синдром. Особенностью никотиновой ломки является её быстрое возникновение, уже с первых часов начинают беспокоить желание закурить, тревожность, раздражительность, кашель и т.д. Эти признаки возникают вследствие прекращения поступления в организм никотина, отчего организм начинает восстанавливать свою нормальную деятельность. Некоторые люди бросают курить без никотинового абстинентного синдрома, обычно у них присутствовал какой – либо отвлекающий фактор - новая любовь, болезнь, рождение ребёнка, смена обстановки и пр.



- Чтобы пережить никотиновую ломку некоторые прибегают к помощи средств от курения, как жевательные подушечки, таблетки, пластыри. Можно уехать за город, заняться спортом, некоторые рекомендуют больше спать или расставаться с сигаретами во время болезни. Ну а если у вас возникают какие либо сомнения, обратитесь к врачу-наркологу, - поясняют в Тункинской ЦРБ.







