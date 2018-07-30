При этом сохранится тёплая погода
По данным Бурятского гидрометцентра 30 июля по республике местами небольшие, кратковременные дожди, грозы. Утром местами туманы. Ветер западный ночью 2-7, местами 9-14, днём 5-10, при грозе порывы до 17 м/с. Температура ночью 11-16, местами 3-8, днём 21-26, местами 15-20 тепла.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер ночью восточный 4-9, днём западный 9-14 м/с. Температура ночью 14-16, днём 23-25 тепла.
В Бурятии ожидаются дожди
Общество, Фото:
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Общество, 30.07.2018
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