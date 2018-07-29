Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу дал старт IV Армейским международным играм
Игры стартовали в подмосковном Алабино. Среди участников есть и военнослужащие из Бурятии; танкисты – основные претенденты на победу в зрелищном «Танковом биатлоне».
«Большую часть наград на состязаниях «Танковый биатлон» прежних лет нашей стране принесли военнослужащие Восточного военного округа. Секрета нет: для повышения профессионального мастерства танкистов командованием ВВО была разработана новая система подготовки войск, в основу которой была заложена интенсивная боевая подготовка. Для этого значительно увеличился расход боеприпасов при проведении стрельб, увеличилось количество полевых выходов. Это позволило улучшить профессиональные навыки танковых экипажей в ходе проведения занятий как днем, так и ночью. По мнению многих экспертов, танкисты из соединения, дислоцированного в Бурятии, и в этом году не имеют себе равных на трассе в подмосковном Алабино», - отмечает телеканал «Звезда».
В этом году в состязаниях участвуют 189 команд из 32 стран. Лучшие военные специалисты покажут свою выучку в 28 конкурсах, которые пройдут на территории семи государств – России, Китае, Казахстане, Белоруссии, Иране, Азербайджане и Армении. В рамках игр военные будут состязаться в «Танковом биатлоне», «Авиадартсе», «Открытой воде» и др.
Бурятские танкисты считаются фаворитами Армейских игр
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