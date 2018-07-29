Отключен был частный сектор Левого берега
В субботу, 28 июля, в 17.55 часов из-за обрыва провода аварийно отключился фидер подстанции «БВС». Под отключение попали потребители частного сектора микрорайона Левый берег в Улан-Удэ.
В 18:35 был отсечен аварийный участок, электроэнергия включена всем потребителям, кроме ДНТ «Весна», «Дружба», «20 лет Победы»», «Современник», «Коммунальник».
- В 19:20 провод был восстановлен. Все потребители запитаны по нормальной схеме. Время устранения аварии составило 1 час 25 минут, - сообщают оперативные службы города.
Обрыв провода оставил часть Улан-Удэ без света
Общество, Фото:
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