В Улан-Удэ ожидается жаркая погода

Осадков в столице не ожидается



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике утром туманы, днём возможны локальные грозы с короткими дождями. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +26,+31, по Прибайкалью +20,+25.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Днём максимальная температура +28,+30.



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