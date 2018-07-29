Осадков в столице не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике утром туманы, днём возможны локальные грозы с короткими дождями. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +26,+31, по Прибайкалью +20,+25.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Днём максимальная температура +28,+30.
В Улан-Удэ ожидается жаркая погода
Общество, Фото:
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