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В Улан-Удэ ожидается жаркая погода

В Улан-Удэ ожидается жаркая погода
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Осадков в столице не ожидается

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике утром туманы, днём возможны локальные грозы с короткими дождями. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура днём +26,+31, по Прибайкалью +20,+25.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер переменный 5-10 м/с. Днём максимальная температура +28,+30. 
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