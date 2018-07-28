Большая Байкальская тропа будет передавать опыт всей России

Общество, Фото: Большая Байкальская тропа

Организация будет развивать экообразование по всем регионам страны



Межрегиональная организация «Большая Байкальская тропа» (ББТ) в конце июля была реорганизована в Ассоциацию сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая Байкальская тропа».



Как сообщила руководитель ББТ Елена Чубакова, до этого организация могла действовать только на территории двух регионов – Иркутской области и Бурятии, теперь – по всей России. Специалисты ББТ уже сотрудничают с другими регионами: передавали опыт коллегам на Сахалине, а Алтайском крае, проводили семинары и конференции в Москве, Самаре и проч. Реорганизация в ассоциацию даёт возможность писать заявки на гранты для ведения деятельности по всей России. «У нас много запросов от разных национальных парков с просьбой приехать научить строить тропы, которые будут безопасными для туристов и не нанесут вреда природе», — сказала Елена Чубакова.



На Байкале ББТ в 2018 году традиционно реализует несколько проектов с участием волонтёров, сообщает Агентство социальной информации.



Уже завершён проект «В таёжный край Прибайкалья» — 14 дней добровольцы со всего света ремонтировали очень популярную у туристов в Иркутской области тропу от поселка Большие Коты до Большого Голоустного, в частности закрыли стихийную тропу на утёс Скрипер, где недавно пострадал путешественник из Кемерова, построили 150 м новой тропы к мысу Соболев. Их работу продолжают с середины июля другие волонтёры, ремонтируя и строя тропу от Большого Голоустного до бухты Песчаной, одной из самых красивых на Байкале, которая сильно горела несколько лет назад.



На днях стартовали проекты в Бурятии. Участники проекта «В дебри Хамар-Дабана-2» в Байкальском заповеднике продолжают ремонтировать участок тропы, ведущей в гольцы Хамар-Дабана, заодно любуются альпийскими лугами. Другие волонтеры направились в Баргузинский заповедник на «Давшинские столбы». Закончился проект «Тропа испытаний» в Забайкальском национальном парке, там продолжилось начатое три года назад строительство популярной тропы на плато полуострова Святой Нос. Далее запланирован проект в Фролихинском заказнике – строительство тропы от бухты Аяя к озеру Фролиха.

