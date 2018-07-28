Бурятия увидела самое длительное затмение Луны в XXI веке

















Затмение спутника нашей планеты началось в пятницу 21.24 мск и продлилось до 1.19 мск субботы. Полная фаза явления проходила с 22.30 до 00.13. Небесный спектакль стал самым длительным лунным затмений в нынешнем веке, сообщает РИА Новости. Всего на 21-е столетие намечено 225 лунных затмений, 85 из которых будут полными, а дольше трёх часов продлятся всего шесть.



В эту же ночь состоялось и другое событие — Великое противостояние Марса с Солнцем. Планета максимально приблизилась к Земле и обогнала в блеске Юпитер. Ярче яркой оранжевой точки на небе были только Солнце, Луна и Венера. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года.



Многие жители Бурятии наблюдали за явлением из своих домов и специально не ложились спать. Чистое небо помогло в мельчайших деталях раглядеть как тень закрывает Луну.