Бурятия увидела самое длительное затмение Луны в XXI веке

Пользователи соцсетей со всего мира публикуют фотографии и видео с самым продолжительным затмением Луны в XXI веке.
За космическим спектаклем наблюдали жители Европы, Азии, Австралии и Южной Америки. Затмение показалось также и в Антарктиде, однако в небе над самыми северными частями Сибири и над Северной Америкой это явление не проявилось.
Как показано на ряде кадров, Луна окрасилась в багрово-красный цвет, когда полностью оказалась в тени Земли.
Многие жители Бурятии наблюдали за явлением из своих домов и специально не ложились спать. Чистое небо помогло в мельчайших деталях раглядеть как тень закрывает Луну.
Затмение спутника нашей планеты началось в пятницу 21.24 мск и продлилось до 1.19 мск субботы. Полная фаза явления проходила с 22.30 до 00.13. Небесный спектакль стал самым длительным лунным затмений в нынешнем веке, сообщает РИА Новости. Всего на 21-е столетие намечено 225 лунных затмений, 85 из которых будут полными, а дольше трёх часов продлятся всего шесть.
В эту же ночь состоялось и другое событие — Великое противостояние Марса с Солнцем. Планета максимально приблизилась к Земле и обогнала в блеске Юпитер. Ярче яркой оранжевой точки на небе были только Солнце, Луна и Венера. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года.