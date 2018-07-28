В Улан-Удэ благоустроили 18 дворов

Объекты благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
В городе Улан-Удэ полным ходом идёт реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Из 45 дворов, которые должны благоустроить в рамках этой программы в этом году, 18 дворов уже готовы, остальные находятся в работе. Ход реализации проекта лично контролирует мэр города Улан-Удэ Александр Голков.
Завершены работы по благоустройству на 18 придомовых территориях:
1. пр. Строителей, 58 А
2. БКМ,4
3. БКМ,6
4. ул.Трубачеева,69
5. ул.Ключевская,80
6. ул. Терешковой, 30А, 32
7. ул. Ключевская, 106
8. ул. Солнечная, 35
9. ул. Ключевская, 76,78
10. ул. Ключевская, 98, 104
11. пр. Строителей, 62, 62А
12. ул. Путейская, 6
13. ул.Герцена,9
14. ул. Микояна, 1
15. ул.Воронежская,6
16. ул.Куйбышева,28
17. ул. Приречная, 8, 8А, 8Б
18. ул. Павлова, 61
По общественным территориям же ведётся процедура торгов с целью определения подрядных организаций. В этом году планируется благоустроить 3 общественные территории: бульвар Карла Маркса, сквер по ул. Кабанская, 49 и сквер «Молодёжный», сообщает управление по информационной политике.
Также жители республики наблюдали за Великим противостоянием Марса. ВИДЕО
Объекты благоустроены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
Яхтсмены неделю будут путешествовать по просторам озера. ФОТО
На клумбах удалят сорняки и скосят траву на газонах
На слёте волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции, пройдут тренинги, а также награждение активистов
«Неизгладимое впечатление» – так они отозвались о визите в учреждение
По данным Бурятского гидрометцентра неблагоприятные метеоявления не прогнозируются
Х юбилейный республиканский фестиваль казачьей культуры «Единение» открывается в субботу, 28 июля в Ацагатской долине Заиграевского района Бурятии
Также звания получили ещё два бурятских борца
История туриста из Монголии, пропавшего в Улан-Удэ и найденного сегодня, потрясает
Россия и Китай договорились о безвизовых поездках
Издания также сообщили о его переводе в реанимацию
Пройдут соревнования пахарей и выставка техники
Трое мужчин прошли испытательный срок
На несколько дней сохранится чрезвычайная пожароопасность