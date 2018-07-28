В Улан-Удэ благоустроили 18 дворов



Завершены работы по благоустройству на 18 придомовых территориях:



1. пр. Строителей, 58 А

2. БКМ,4

3. БКМ,6

4. ул.Трубачеева,69

5. ул.Ключевская,80

6. ул. Терешковой, 30А, 32



7. ул. Ключевская, 106

8. ул. Солнечная, 35

9. ул. Ключевская, 76,78

10. ул. Ключевская, 98, 104

11. пр. Строителей, 62, 62А

12. ул. Путейская, 6



13. ул.Герцена,9

14. ул. Микояна, 1

15. ул.Воронежская,6

16. ул.Куйбышева,28

17. ул. Приречная, 8, 8А, 8Б

18. ул. Павлова, 61



По общественным территориям же ведётся процедура торгов с целью определения подрядных организаций. В этом году планируется благоустроить 3 общественные территории: бульвар Карла Маркса, сквер по ул. Кабанская, 49 и сквер «Молодёжный», сообщает управление по информационной политике.



В городе Улан-Удэ полным ходом идёт реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Из 45 дворов, которые должны благоустроить в рамках этой программы в этом году, 18 дворов уже готовы, остальные находятся в работе. Ход реализации проекта лично контролирует мэр города Улан-Удэ Александр Голков.