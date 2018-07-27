Большой фестиваль казаков стартует в Бурятии

Х юбилейный республиканский фестиваль казачьей культуры «Единение» открывается в субботу, 28 июля в Ацагатской долине Заиграевского района Бурятии
Целью проведения фестиваля «Единение» является возрождение, изучение и развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных ценностей казаков. В празднике примут участие представители 22 муниципальных казачьих обществ, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В программе фестиваля спортивные соревнования, мастер-классы по рукоделию по казачьей культуре, детские военно-спортивные состязания, конкурсы творческих казачьих коллективов.
В день открытия фестиваля в субботу, 28 июля пройдут мастер-классы по традиционному бытовому народному танцу и традиционным народным казачьим играм.
В воскресенье, 29 июля состоится конкурс казачьих коллективов, серия спортивных мероприятий с демонстрацией искусства владения копьем, шашкой, стрельбой из нагана и акробатическими упражнениями верхом на лошади. В программе дня мастер-классы по исторической реконструкции, технике плетения из бересты и лозы, изготовление народной игрушки.
Завершается фестиваль вечером этого же дня гала-концертом участников творческих казачьих коллективов и торжественным награждением призеров и победителей фестиваля.
Фестиваль казачьей культуры «Единение» проходит в Бурятии с 2008 года по муниципальным образованиям республики. Участниками фестиваля являются представители казачьих обществ Бурятии, а также представители из регионов России (Забайкальский край, Иркутская область, Приморский край и.т.д.).
В фестивале проходят конкурсы и состязания по конным видам спорта это - конное многоборье, вольная джигитовка, конкурс творческих казачьих коллективов, состязание казаков пластунов. Нововведение этого года - конкурс мастер-классов.
Традиционно в рамках фестиваля проходит этап всероссийской военно-спортивной игры «Сполох - 2018» где принимают участие кадетские и клубные формирования общеобразовательных школ республики. Ежегодно в ней принимают участие более 130 детей из 10 районов республики. Победители регионального этапа игры неоднократно в различные годы занимали призовые места на российском уровне.
Большой фестиваль казаков стартует в Бурятии
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