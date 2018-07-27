27 Июля

26 Июля

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Главный тренер сборной Бурятии по борьбе стал мастером спорта международного класса

Главный тренер сборной Бурятии по борьбе стал мастером спорта международного класса
Общество,  Фото:Павел Сарин, для "Борцы Бурятии"
Также звания получили ещё два бурятских борца

Три бурятских борца получили звания мастеров спорта международного класса, сообщает паблик «Борцы Бурятии». Звания присвоены Арсалану Будажапову, Цыбику Максарову и Баяру Цыренову.

Пользователи поздравляют спортсменов. «Очень рад за вас! Примите искренние поздравления!», «Носите это высокое и заслуженное звание с честью, несите спорт в массы, подавайте пример подрастающим ребятам. Респект вам за самоотверженность!», «От души поздравляем!!!! Молодцы!!!»

На счету этих борцов немало побед на различных турнирах. Цыбик Максаров, бронзовый призёр прошлого чемпионата России, победитель Ярыгинского турнира, этой зимой был назначен главным тренером сборной Бурятии по борьбе.

Арсалан Будажапов в июле стал бронзовым призёром турнира серии Гран-при в Тбилиси.

Баяр Цыренов недавно завоевал золото международного турнира в Китае.

Сейчас сборная Бурятии по борьбе готовится к чемпионату России – республику представят 11 человек
спорт вольная борьба
 
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