Россия и Китай договорились о безвизовых поездках
Россия и Китай в ближайшее время намерены подписать соглашение об отмене виз. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы Федерального агентства по туризму РФ Николай Королёв.
- Мы достигли понимания с китайской стороной и проведём ещё ряд рабочих встреч по этому вопросу. Тем более, что это связано с деятельностью регуляторов в сфере туризма, и мы в ближайшее время выйдем к итоговому документу, который будет подписан, - отметил Королёв.
Он добавил, что Китай особо заинтересован в развитии туристического потока в арктические регионы России, которые представляют особый интерес для путешественников из соседней страны.
В апреле китайские власти уже отменили визовый режим для российских туристов при посещении острова Хайнань.
Жители Бурятии смогут посещать Китай без визы
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