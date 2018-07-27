Жители Бурятии смогут посещать Китай без визы

Россия и Китай договорились о безвизовых поездках



Россия и Китай в ближайшее время намерены подписать соглашение об отмене виз. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель главы Федерального агентства по туризму РФ Николай Королёв.



- Мы достигли понимания с китайской стороной и проведём ещё ряд рабочих встреч по этому вопросу. Тем более, что это связано с деятельностью регуляторов в сфере туризма, и мы в ближайшее время выйдем к итоговому документу, который будет подписан, - отметил Королёв.



Он добавил, что Китай особо заинтересован в развитии туристического потока в арктические регионы России, которые представляют особый интерес для путешественников из соседней страны.



В апреле китайские власти уже отменили визовый режим для российских туристов при посещении острова Хайнань.

