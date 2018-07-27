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Пропавший монгол месяц шёл пешком из Иркутска в Улан-Удэ

Пропавший монгол месяц шёл пешком из Иркутска в Улан-Удэ
Общество,  Фото:pixabay.com
История туриста из Монголии, пропавшего в Улан-Удэ и найденного сегодня, потрясает

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии почти месяц искали пропавшего 50-летнего туриста из Монголии. Он ушёл из квартиры своей знакомой в Улан-Удэ вечером 26 июня и пропал. Родственники заявили в полицию спустя три дня. К счастью, сегодня мужчина нашёлся живым и здоровым, но его приключения поистине удивительны.

- 26 июня иностранец на автомобиле с родственниками приехал из Монголии в Улан-Удэ. Туристы остановились в квартире у знакомой местной жительницы. Вечером 29 июня они употребляли алкоголь. После застолья мужчина, ничего не сказав остальным, вышел на улицу, ушёл в неизвестном направлении и назад не вернулся. Следствие изъяло и просмотрело записи камер видеонаблюдения на близлежащих объектах. С их помощью установлено, что иностранец купил бутылку водки в одном из магазинов. Ещё одна из уличных камер позже зафиксировала мужчину в компании неизвестных людей, распивающих спиртные напитки. Других следов нахождения мужчины установить не удалось, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

В поисках иностранца участвовало большое число полицейских, были привлечены волонтёры, которые обследовали частный сектор, проверяли коллекторы и заброшенные здания.

- Сегодня мужчина самостоятельно вернулся в квартиру к знакомой, которая сообщила об этом в правоохранительные органы, - сообщает Следственное управление.

Во время опроса иностранец рассказал следователю, что после покупки водки в магазине он встретил соотечественников, с которыми принялся распивать спиртные напитки.

Пьяная компания приехала на железнодорожный вокзал и села в поезд. Мужчина пришёл в себя под утро. Проводники попросили покинуть вагон, так как у него не было с собой паспорта и денег.

Гражданин Монголии сошёл с поезда в Иркутске, а его новые знакомые поехали дальше. Вероятнее всего, у них был групповой билет, и ночью в Улан-Удэ проводники пустили в вагон всю компанию, не пересчитав пассажиров. Несколько дней мужчина прожил на вокзале. Русского языка он не знал.

Кое-как выяснив, где находится Улан-Удэ, монгол пешком направился в ту сторону. Он шёл от села к селу. В деревнях, по словам мужчины, местные жители привечали и охотно кормили его. Так за несколько недель он добрался до Улан-Удэ и вернулся в квартиру к знакомой.

- По заявлению мужчины, никто в отношении него за время странствия преступлений не совершал. В ближайшее время из соседнего государства за ним приедут родственники, - уточнили в СУ СКР по Бурятии. 
пропавшие без вести Монголия
 
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