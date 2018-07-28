В Улан-Удэ подстригут «живую изгородь»

Общество, Фото: управление по информационной политике

На клумбах удалят сорняки и скосят траву на газонах



Второй раз с начала летнего сезона в столице Бурятии коммунальные службы подстригают кустарники, деревья и газоны. Листва и трава из-за обильных дождей растёт очень быстро.



- Особый акцент сделан на деревья и кустарники, растущие вдоль магистралей, их необходимо оперативно подстригать, чтобы не загораживали обзор проезжающим автомобилистам. Газоны и траву подстригаем для эстетического вида, кроме того это уменьшают количество полыни и других трав, провоцирующих аллергию у граждан, - пояснили в комитете городского хозяйства.



Так называемые работы по кошению травостоя завершены в сквере Сенчихина, сквере им. Ленина, по улицам Добролюбова, Ботанической (от ЛВРЗ до Моховой), Октябрьской вдоль разделительной полосы, Комарова, Гастелло. Продолжаются работы по улице Революции 1905 года, в микрорайоне Верхняя Берёзовка, по улице Смолина, Набережной, Куйбышева (от проспекта Победы до Борсоева), улице Свободы, Иволгинской, в районе моста Бегущая лань, улице Дорожной, у мемориала в микрорайоне Горького, по проспекту Строителей и в сотых кварталах.



Выполнены работы по формовочной обрезке 416 деревьев и 223 кустарника. Удалено 308 сухостойных деревьев. Также постоянно проводятся работы по цветочному оформлению города, удаляются сорняки, осуществляется полив, подсев семян в газоны на месте проплешин.



Весной были начаты работы по устройству приствольных кругов у крупномерных деревьев и внесению удобрений на площади 12 тысяч квадратных метров, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

