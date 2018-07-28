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120 человек примут участие в слёте на Байкале

Общество, 
На слёте волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции, пройдут тренинги, а также награждение активистов

С 6 по 8 августа в спортивно-оздоровительном лагере «Энхалук» на озере Байкал состоится XIX Республиканский слёт волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции.

120 человек – лидеры волонтёрских групп и их руководители - в течение трёх дней будут обмениваться опытом, учиться и овладевать новыми технологиями.

Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД в течение 19 лет, начиная с 1999 года, активно реализует программу «Равный обучает равного» с развитием волонтёрского движения среди подростков и молодёжи. На сегодня прошли обучение 4365 добровольцев из 245 групп.

Ежегодно, начиная с 2000 года, с целью поддержки добровольческого движения, обмена опытом профилактической работы между различными волонтёрскими группами и награждения наиболее активных проводятся республиканские слёты волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции. Эти слёты являются площадкой для повышения квалификации волонтёров и руководителей групп, с проведением обучающих семинаров-тренингов по профилактике ВИЧ-инфекции и др. социально-значимых заболеваний, развитию навыков эффективного общения, публичного выступления.

Традиционно на слёте будут подводиться итоги работы за год, подготовлены специальные номинации: «Креатив года», «Кузница добровольчества», «Верность традициям» и «Эффективное сотрудничество», а также лучшей волонтёрской группе будет вручена высшая награда в области добровольчества по профилактике ВИЧ-инфекции - кубок «Красная лента». Наиболее активных руководителей групп и добровольцев поощрят благодарственными письмами и ценными призами.

За все годы в Бурятии по состоянию на 24 июля зарегистрировано 8327 ВИЧ-инфицированных. Превалирует половой путь передачи, который составляет 88,5% из 350 новых случаев ВИЧ-инфекции.

В результате проводимых в республике профилактических и организационных мероприятий в последние годы снижаются темпы прироста новых случаев ВИЧ-инфекции при ежегодном увеличении количества обследуемых, сообщает пресс-служба Минздрава Бурятии.
 
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