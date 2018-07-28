Участники международных учений посетили бурятский музей

«Неизгладимое впечатление» – так они отозвались о визите в учреждение
Музей истории Бурятии имени Хангалова посетили участники международных учений авиационных поисково-спасательных служб России и Монголии.
- Неизгладимое впечатление. Яркий, познавательный запоминающийся рассказ профессионалов запомнится на долгие годы. Выражаем искреннюю горячую благодарность, желаем работникам музея крепкого здоровья, успехов и удачи, - такой отзыв об учреждении оставили сотрудники Росавиации и Роскосмоса.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 25 июля проходили учения
авиационных поисково-спасательных служб России и Монголии. В ходе мероприятий была проведена операция по поиску пилотируемого корабля с космонавтами, на котором, по легенде, произошла авария в работе двигателя третьей ступени и его последующая остановка.
Организаторы также отмечали, что здесь состоятся и тренировки по парашютному и беспарашютному десантированию.
Участников ранее поприветствовали российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. Экипаж МКС в видеоролике обратился к участникам и гостям учений, держа флаги России и Монголии.
На слёте волонтёров, работающих по профилактике ВИЧ-инфекции, пройдут тренинги, а также награждение активистов
«Неизгладимое впечатление» – так они отозвались о визите в учреждение
По данным Бурятского гидрометцентра неблагоприятные метеоявления не прогнозируются
Х юбилейный республиканский фестиваль казачьей культуры «Единение» открывается в субботу, 28 июля в Ацагатской долине Заиграевского района Бурятии
Также звания получили ещё два бурятских борца
История туриста из Монголии, пропавшего в Улан-Удэ и найденного сегодня, потрясает
Россия и Китай договорились о безвизовых поездках
Издания также сообщили о его переводе в реанимацию
Пройдут соревнования пахарей и выставка техники
Трое мужчин прошли испытательный срок
На несколько дней сохранится чрезвычайная пожароопасность
Здесь выявлены санитарные нарушения
В Бурятии на диспансерном учёте состоит около 6 тысяч больных хроническими вирусными гепатитами В и С и носителей вируса гепатита В
В летнее время многие отправляются на отдых к водоёмам, но стоит помнить некоторые правила безопасности
Мероприятия начнутся одновременно