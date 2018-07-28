Участники международных учений посетили бурятский музей

«Неизгладимое впечатление» – так они отозвались о визите в учреждение









Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 25 июля проходили учения авиационных поисково-спасательных служб России и Монголии. В ходе мероприятий была проведена операция по поиску пилотируемого корабля с космонавтами, на котором, по легенде, произошла авария в работе двигателя третьей ступени и его последующая остановка.





Организаторы также отмечали, что здесь состоятся и тренировки по парашютному и беспарашютному десантированию.







Музей истории Бурятии имени Хангалова посетили участники международных учений авиационных поисково-спасательных служб России и Монголии.- Неизгладимое впечатление. Яркий, познавательный запоминающийся рассказ профессионалов запомнится на долгие годы. Выражаем искреннюю горячую благодарность, желаем работникам музея крепкого здоровья, успехов и удачи, - такой отзыв об учреждении оставили сотрудники Росавиации и Роскосмоса.Участников ранее поприветствовали российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев. Экипаж МКС в видеоролике обратился к участникам и гостям учений, держа флаги России и Монголии.