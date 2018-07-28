По данным Бурятского гидрометцентра неблагоприятные метеоявления не прогнозируются
28 июля по республике без осадков, утром туманы, днём по юго-западу и северу возможны локальные грозы с короткими дождём. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13, местами 1-6 тепла, днём 22-27, местами 15-20 тепла.
В Улан-Удэ без осадков, утром местами туман. Ветер переменный 5-10 м/с. Температура ночью 10-12, днём максимальная 24-26 тепла.
В Бурятии тёплая погода
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