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27 Июля

26 Июля

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«День поля» отметили в Иркутской области

Общество, 
Пройдут соревнования пахарей и выставка техники

Сегодня в деревне Романенкина Заларинского района проходит областной праздник «День поля». На мероприятии покажут около 80 единиц современной отечественной и зарубежной сельскохозяйственной техники, в том числе трактора, косилки, зерноочистители, комбайны, погрузчики, представлен робот-дояр.

Проходит выставка сельскохозяйственных животных и демонстрационный показ участков, на которых выращиваются районированные и перспективные сельскохозяйственные культуры. Также организована развлекательная программа - выступление творческих коллективов и мастер-классы.

Кульминацией праздника стал областной конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь». За него борется 21 человек из 20 районов региона. В этом году в конкурсе впервые принимают участие не только профессиональные трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, но и девять студентов профессиональных образовательных организаций Иркутской области.

Конкурс «Лучший пахарь» состоит из теоретической и практической частей, оценивается работа в баллах. Победитель получит премию в размере 300 тысяч рублей, пахарь, занявший второе место, - 200 тысяч рублей, третье место – 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
 
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