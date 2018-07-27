Жителей Иркутской области предупредили об опасности в лесах

На несколько дней сохранится чрезвычайная пожароопасность



О чрезвычайных классах пожарной опасности в лесах Чунского района информируют метеорологи. По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28-30 июля в Чунском районе ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов.



Главное управление МЧС России по Иркутской области обращает внимание жителей и гостей области на необходимость соблюдения требований пожарной безопасности.



- Ваша бдительность и пресечение действий по использованию открытого огня гражданами, а также своевременное сообщение о пожаре могут предотвратить катастрофические последствия! - сообщают спасатели.



Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности можно сообщить, позвонив на единый телефон доверия - 8 (3952) 39-99-99. Телефон лесной охраны - 8-800-100-94-00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



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