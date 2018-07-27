Трое мужчин прошли испытательный срок
Во время празднования Дня сотрудника органов следствия трое молодых следователей приняли присягу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
В начале этого года трое молодых людей, получивших высшее образование по специальности «юриспруденция», после срочной службы в армии и стажировки в следственных отделах, начали работать следователями в разных районах республики.
На протяжении полугода они самостоятельно проводили проверки по сообщениям о преступлениях, расследовали и заканчивали производством уголовные дела, вносили представления и участвовали в их рассмотрении. Обычно новичкам поручают расследование не сложных в доказывании уголовных дел, но нередко руководители, чтобы проверить молодого сотрудника, передают ему одно или два непростых уголовных дела.
- И вот, трое молодых следователей в течение испытательного срока достойно справились с высокой нагрузкой, сложными уголовными делами, оправдав доверие своих руководителей и доказав преданность чести и долгу. Решением аттестационной комиссии им были присвоены первоначальные специальные звания – лейтенант юстиции, после чего на торжественном собрании перед коллективом следственного управления они были приведены к присяге и поклялись непримиримо бороться с любыми нарушениями закона и активно защищать интересы личности, общества и государства. От руководителя следственного управления следователи получили подарки в связи с этим радостным поводом, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
В Улан-Удэ приняли присягу молодые следователи
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