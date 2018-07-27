В Ангарске частично закрыли перинатальный центр

Здесь выявлены санитарные нарушения



Решением суда Ангарский перинатальный центр признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.



В родильном доме стены, потолки кабинетов, палат и коридоров имеют дефекты, трещины, следы сырости, линолеум на полу разошёлся по швам. Все это препятствует проведению качественной влажной уборки и дезинфекции.



Представители роддома пояснили на суде, что причиной стало отсутствие финансирования на ремонт здания.



Суд учёл, что выявленные нарушения создают реальную угрозу для жизни и здоровья новорожденным детям, их мамам, беременным женщинам.



Суд постановил назначить ОГАУЗ «Ангарский перинатальный центр» наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток. Будут закрыты помещения отделения второго этапа выхаживания блока Б (4 этаж); помещение блока Г в послеродовом отделении (2 этаж), помещение отделения акушерской патологии беременности блока В (2 этаж).



Постановление подлежит немедленному исполнению, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.





