Около 6 тысяч жителей Бурятии больны гепатитом

В Бурятии на диспансерном учёте состоит около 6 тысяч больных хроническими вирусными гепатитами В и С и носителей вируса гепатита В



Ежегодно на маркеры гепатитов обследуется до 13% населения республики из числа обязательного контингента. При этом выявляется до 2 % положительных результатов у больных с хроническими поражениями печени, беременных, пациентов наркологических и кожно-венерологических диспансеров. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.



- С 2012 года в Бурятии заболеваемость острым вирусным гепатитом В и С не регистрируется. Значительное увеличение иммунной прослойки населения к вирусному гепатиту В способствовало двукратному снижению уровня хронического вирусного гепатита В и носительства вируса гепатита В. Заболеваемость острым вирусным гепатитом С снизилась в 10 раз. В последние годы в республике имеет место отчётливое снижение показателей заболеваемости вирусным гепатитом А, - отмечают в управлении.



Как заболевают



Заражение вирусными гепатитами происходит различными способами. Инфицирование вирусами парентеральных гепатитов В, С и D чаще всего происходит при применении наркотиков. Возможно заражение гепатитами при половых контактах, а также от инфицированной матери ребенку. Сохраняется риск инфицирования при переливании препаратов крови при нарушении требований к их заготовке и использованию. Вирусы гепатитов A и E передаются преимущественно через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки.



Эффективной мерой предупреждения заболевания вирусным гепатитом А и В является вакцинопрофилактика. Вакцина против гепатита С не разработана.

С 2002 года в республике проводится иммунизация против вирусного гепатита А. С 2011 году ежегодно вакцинируются против вирусного гепатита А дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.



Справка:



Гепатит – это воспаление печени, которое может быть вызвано многими инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем, некоторыми фармакологическими препаратами и др. Однако наиболее частой причиной возникновения гепатита являются вирусы. В настоящее время известно пять вирусов гепатита, каждый из которых представляет опасность для человека: A, B, C, D и E.



По данным ВОЗ, треть населения земли инфицирована вирусами гепатитов, в мире насчитывается около 240 млн. больных хроническим гепатитом В и более 130 млн. больных хроническим гепатитом С, ежегодно регистрируется около полутора миллионов случаев заболевания вирусным гепатитом А.



