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Спасатели Бурятии не рекомендуют пользоваться надувными матрасами на воде

Спасатели Бурятии не рекомендуют пользоваться надувными матрасами на воде
Общество,  Фото:pixabay.com
В летнее время многие отправляются на отдых к водоёмам, но стоит помнить некоторые правила безопасности

Спасатели напомнили жителям Бурятии правила безопасного поведения на воде. В первую очередь нельзя купаться в одиночку в незнакомом месте и не нырять в воду с обрыва, если не уверены, что дно чистое. Также не стоит заплывать далеко от берега. Безопаснее всего купаться в зоне, огороженной буйками или поплавками.

- В холодную воду заходите медленно, особенно если это первое купание в текущем сезоне, может свести ногу. Нередки случаи, когда у человека начинает кружиться голова. Не купайся в реке, по которой плавают катера или, по крайней мере, держись от них как можно дальше. Волна от катера может накрыть с головой, а близость к судну затянет под винты, - сообщает пресс-служба ГО и ЧС по Бурятии.

Также спасатели предупреждают, что водоём не место для игр. В воде запрещено пользоваться надувным матрасом (кругом, автомобильной камерой). Поскольку матрас может неожиданно сдуться, либо течение унесёт его далеко от берега.

- Надувные матрасы предназначены, чтобы загорать на суше, - аргументируют в ведомстве.

Если устали плавать, стоит отдохнуть. От перенапряжения могут начаться судороги (сводит ноги). Чтобы избавиться от судороги, нужно погрузиться на секунду в воду с головой и, распрямив сведённую судорогой ногу, с силой потянуть за большой палец ступни на себя.

- Если вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на далёкий берег, испугались, что не сумеете вернуться, тогда вам поможет умение отдыхать на воде. Самый распространённый способ - лечь на спину, расправив ноги и руки, расслабиться и отдохнуть 2-3 минуты, лишь лёгкими движениями рук и ног помогая себе удерживаться в горизонтальном положении. Кстати, на море, в солёной воде, это сделать легче, - отмечают в ГО и ЧС.

Также не стоит надолго задерживаться в воде, поскольку можно незаметно переохладиться и заболеть. Выйдя из воды, вытритесь насухо и вытрясите воду из ушей, погрейтесь на солнышке, лучше заняться активными играми, и только потом можно идти купаться снова.

Взрослым спасатели настоятельно рекомендуют не отпускать детей одних к воде и не оставлять их там без присмотра. Также в ведомстве советуют учить детей плавать.
купание
 
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