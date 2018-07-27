Мероприятия начнутся одновременно
3 августа в 10:00 центр занятости населения Мухоршибирского района проведёт день открытых дверей для молодёжи. Мероприятие пройдёт в центре занятости населения по адресу село Мухоршибирь, улица 30 лет Победы, д.19.
В то же время пройдёт мини-ярмарка вакансий в Джидинском районе. Мероприятие состоится в селе Петропавловка, улица Свердлова 41, сообщает пресс-служба республиканского центра занятости населения.
В двух районах Бурятии пройдут ярмарки вакансий
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