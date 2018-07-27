В новом 2018-2019 учебном году в 462 школах Бурятии будут обучаться 143 248 детей
Из них первоклассников 16 217. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
В настоящее время школы проводят подготовку к учебному году в соответствии с выданными ранее предписаниями. Ведётся ремонт зданий, помещений, систем водоснабжения, канализации, отопления, освещения, благоустройство территорий, приобретение учебной мебели, электрооборудования на пищеблоки и т.д.
В ходе проверки готовности школ к приёму детей проведено 1168 замеров уровней освещенности, 1200 замеров параметров микроклимата, исследовано 415 проб питьевой воды.
На особом контроле находится оборудование тёплыми туалетами школ. К 1 сентября запланировано оборудование 17 теплых туалетов в 9 районах республики.
17 школ Бурятии оборудуют тёплыми туалетами
Общество, Фото:
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