В новом 2018-2019 учебном году в 462 школах Бурятии будут обучаться 143 248 детей



Из них первоклассников 16 217. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



В настоящее время школы проводят подготовку к учебному году в соответствии с выданными ранее предписаниями. Ведётся ремонт зданий, помещений, систем водоснабжения, канализации, отопления, освещения, благоустройство территорий, приобретение учебной мебели, электрооборудования на пищеблоки и т.д.



В ходе проверки готовности школ к приёму детей проведено 1168 замеров уровней освещенности, 1200 замеров параметров микроклимата, исследовано 415 проб питьевой воды.



На особом контроле находится оборудование тёплыми туалетами школ. К 1 сентября запланировано оборудование 17 теплых туалетов в 9 районах республики.







Читают сейчас

Около 6 тысяч жителей Бурятии больны гепатитом Общество, В Бурятии на диспансерном учёте состоит около 6 тысяч больных хроническими вирусными гепатитами В и С и носителей вируса гепатита В

17 школ Бурятии оборудуют тёплыми туалетами Общество, В новом 2018-2019 учебном году в 462 школах Бурятии будут обучаться 143 248 детей