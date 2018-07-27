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В Улан-Удэ снова началась стрижка «живой изгороди»

В Улан-Удэ снова началась стрижка «живой изгороди»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Второй раз с начала летнего сезона в столице Бурятии коммунальные службы подстригают кустарники, деревья и газоны

Листва и трава из-за обильных дождей растёт очень быстро, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

- Особый акцент сделан на деревья и кустарники, растущие вдоль магистралей, их необходимо оперативно подстригать, чтобы не загораживали обзор проезжающим автомобилистам. Газоны и траву подстригаем для эстетического вида, кроме того это уменьшают количество полыни и других трав, провоцирующих аллергию у граждан, - пояснили в комитете городского хозяйства.

Работы по кошению травостоя завершены в сквере Сенчихина, сквере им. Ленина, по ул. Добролюбова, ул. Ботанической (от ЛВРЗ до ул. Моховой), ул. Октябрьской вдоль разделительной полосы, ул. Комарова, Гастелло. Продолжаются работы по ул. Революции 1905 г., в мкрн В. Березовка, по ул. Смолина, ул. Набережной, ул. Куйбышева (от пр. Победы до ул. Борсоева), ул. Свободы, ул. Иволгинской, в районе моста Бегущая лань, ул. Дорожной, у мемориала в мкрн Горького, по пр. Строителей и в сотых кварталах. Выполнены работы по формовочной обрезке 416 деревьев и 223 кустарника. Удалено 308 сухостойных деревьев.

Также постоянно проводятся работы по цветочному оформлению города, удаляются сорняки, осуществляется полив, подсев семян в газоны на месте проплешин.

Весной были начаты работы по устройству приствольных кругов у крупномерных деревьев и внесению удобрений на площади 12 тыс. кв. м.


благоустройство
 
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