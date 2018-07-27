В Улан-Удэ сборщикам дикоросов откроют доступ в леса

Будет разрешено посещение для сбора ягод, грибов и лекарственных растений
В Улан-Удэ с 31 июля будет разрешено посещение леса для сбора ягод, грибов и других дикоросов. Однако ограничение на въезд, разведение костров и другие меры, связанные с особо противопожарным режимом, сохраняются.
Ещё с 16 апреля в городских лесах введён особый противопожарный режим. В связи с этим введено ограничение на пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ, за исключением работ, связанных с охраной лесов от пожаров, с аварийно-спасательными работами.
С 31 июля по 20 августа для сбора дикоросов можно посещать лесной массив в районе Верхней Березовки, участок за Этнографическим музеем (пешеходная тропа), микрорайон Аршан (Лысая гора, район лыжной базы «Снежинка»), Спиртзаводская трасса (от пересечения с улицы Пищевой – 0 километров до границы с Тарбагатайским районом).
- Мы понимаем, что горожанам в летнее время хочется посетить лес, погулять, подышать свежим воздухом. Указанные участки лесного массива всегда были востребованы грибниками. Для этого и были внесены изменения в распоряжение администрации города о введении особого противопожарного режима в городских лесах, - сообщил начальник Управления по ЧС администрации города Валерий Вильдавский.
Однако в случае ухудшения противопожарной обстановки посещение леса придётся снова ограничить, сообщает управление по информационной политике.
Будет разрешено посещение для сбора ягод, грибов и лекарственных растений
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